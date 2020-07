Esch et Differdange plus chères que Barcelone

Au Luxembourg, des niveaux records ont été atteints dans l'immobilier résidentiel. C'est le dernier rapport Deloitte Property Index 2020 qui l'affirme après avoir comparé les prix dans 66 villes et 23 pays européens. «Depuis 2010, chaque année, à l'achat, les prix moyens ont augmenté de 5,7% grâce à une croissance rapide de l'économie et de la population», est-il d'emblée précisé.

Au niveau de la location, Luxembourg-Ville est la championne toutes catégories avec des prix moyens estimés à 30,7 euros par m². Paris (28,3 €/m²) et Londres (27 €/m²) complètent le podium de ce classement «2019», où Esch-sur-Alzette (21,8 €/m²) et Differdange (20 €/m²) apparaissent même dans le top 10, en 6e et 9e positions, devant Barcelone (11e, 19,3 €/m²) et Munich (20e, 16,4 €/m²). Lisbonne (32e) et Bruxelles (33e) se tenant dans la même fourchette de prix, avec 11,8 euros/m².

Esch et Differdange ne sont pas en reste

Au niveau des achats, pour acquérir un appartement à Luxembourg-Ville en 2010, il «suffisait» de débourser 4 400 euros par m². En 2019, comptez un peu plus de deux fois plus, avec 9 565 euros par m². De quoi positionner la capitale grand-ducale sur la troisième marche du podium, loin devant Munich (8 250 €/m²) et Londres (7 699 €/m²), mais juste derrière Tel Aviv (2e avec 9 769 €/m²) et Paris (1ère avec 12 863 €/m²).

Au sud du pays, toujours au niveau des acquisitions, les villes de Esch-sur-Alzette (6 881 €/m²) et de Differdange (5 766 €/m²) se distinguent encore une fois avec des prix supérieurs à Barcelone (5 763 €/m²), Hambourg (5 745 €/m²) et Amsterdam (5 315 €/m²). Lisbonne (3 908 €/m²) et Bruxelles (3 350 €/m²) se classent une nouvelle fois très loin derrière.

Deloitte Property Index 2020

