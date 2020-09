Un emploi en CDI après la crise, c'est possible

La crise du coronavirus a frappé de plein fouet le marché de l'emploi. Mais trouver du travail en cette période reste possible, et même en CDI! Sur les 2 976 annonces en ligne sur le site de Moovijob, 55% concernent des postes en CDI. «La majorité de ces offres concernent le secteur du commerce. Nous avons enregistré 300% d'annonces en plus en cette fin d'été qu'en avril-mai», explique-t-on.

Du côté de l'Adem, sur les 2 899 postes déclarés vacants au mois de juillet, 77,2% sont des contrats en CDD ou CDI (en moyenne 85% de CDI). Dans les domaines de l'informatique, bancaire et financier, le taux de postes en CDI varie entre 88 et 100%, il est de 90% pour l'éducation des jeunes enfants mais aussi en maintenance électrique et couverture de toitures.

Après avoir chuté pendant les mois de confinement, les offres d'emploi en intérim connaissent une forte hausse, principalement dans le domaine de la santé (+150% par rapport à avril), l'industrie (+27%) et le bâtiment (+19%). Le secteur de l'hôtellerie-restauration est celui qui recrute le moins à l'heure actuelle. Un constat partagé par Moovijob et Randstad.

(Marion Mellinger/L'essentiel)