Portes ouvertes dans les domaines viticoles

De Toul (en France), à Kobern-Gondorf (en Rhénanie-Palatinat) en passant par Schengen (au Luxembourg): ce week-end, une cinquantaine de domaines et villages viticoles ouvrent leurs portes à l'occasion de «Via Mosel». Outre les dégustations de vins, l'architecture sera également mise en valeur, comme le soulignent les organisateurs. Des visites guidées de bâtiments allant des plus vieilles caves à vin aux vinothèques les plus modernes, ainsi que des discussions avec des architectes auront également lieu.

«Via Mosel» constitue «la première offre transfrontalière oenotouristique qui permet aux amateurs de culture et de vin de découvrir l'architecture viticole dans la vallée européenne de la Moselle». En dehors des domaines Bernard-Massard et Poll-Fabaire, seize autres caves luxembourgeoises seront ouvertes au public. Du côté allemand de la Moselle, 22 domaines viticoles participent à l'événement, comme l'a annoncé le tour-opérateur Mosellandtouristik de Bernkastel-Kues. Des visites guidées architecturales auront lieu dans les villes de Sarrebourg, Ürzig, Traben-Trarbach et Enkirch.

De remarquables villages et bâtiments viticoles

Les bâtiments et villages viticoles ont été sélectionnés par un jury international composé d'architectes, d'œnologues et de professionnels du tourisme pour leur «caractère historique et contemporain remarquable». Le projet, né en 2018, a été financé par le biais du programme Interreg de l'Union européenne. Depuis, il est porté par le groupement européen d'intérêt économique «Terroir Moselle».

Les organisateurs ont souligné que, durant le week-end «Via Mosel», les visiteurs devront respecter les règlementations sanitaires relatives au Covid-19 en vigueur dans le pays concerné. La liste des établissements viticoles participants à l'événement est disponible sur le site www.viamosel.com.

(hoc/L'essentiel/dpa)