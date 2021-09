Deux motards sérieusement blessés

Peu avant 6h, vendredi matin, une automobiliste et un motard sont entrés en collision au carrefour entre la route d'Arlon, et le Val Fleuri. L'automobiliste n'a pas vu la moto cachée derrière la voiture venant d'en face et a tourné à gauche pensant que la voie était libre.

Le motard a été projeté à terre et a été grièvement blessé. D'abord soigné sur place, il a été transporté à l'hôpital avec de multiples fractures mais ses jours ne sont pas en danger.

Il n'a pas pu freiner

Un peu plus tard, vers 9h30, une autre collision a eu lieu à l'intersection de la rue Basse, et de la rue de Bascharage, à Clemency. Une automobiliste s'est arrêtée au stop pour laisser passer une voiture venant de la droite et a déclaré être certaine d'avoir vérifié si quelque chose venait de la gauche avant de s'engager.

Sauf qu'un motard a déboulé de la gauche et n'a pas pu freiner à temps pour éviter la collision. Il a heurté la voiture côté conducteur avant de chuter lourdement. Il a été transporté à l'hôpital.

(L'essentiel)