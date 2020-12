Il travaillait en attendant le résultat de son test

Le 15 novembre dernier, un médecin du CHEM a travaillé toute la journée en attendant le résultat de son test Covid effectué parce que des membres de son foyer avaient contracté le coronavirus, indiquent nos confères du Tageblatt.

Le test s’est révélé positif et le praticien a immédiatement quitté son poste. Selon le CHEM, toutes les personnes qui ont été en contact avec lui – patients du service et membres du personnel – ont été testés. Heureusement, parce que «le médecin portait un masque FFP2 et respectait les règles d’hygiène», personne n’a été contaminé mais «ce genre de négligence n’est pas acceptable», a indiqué la direction de l’établissement. Une enquête interne a été ouverte et le médecin a été rappelé à l’ordre.

Le risque «ne peut jamais être écarté à 100%»

Le CHEM a rappelé avoir mis en place des règlements stricts pour éviter la propagation du virus même si le risque d’infection «ne peut jamais être écarté à 100%». Fin novembre, une habitante d'Esch-sur-Alzette confiait ainsi à L'essentiel que son beau-père avait contracté le virus au CHEM après y avoir été admis pour une opération du poumon.

Outre les règles auxquelles est soumis le personnel, les patients qui doivent subir une opération et tout autre acte invasif (endoscopie...) doivent présenter un test Covid négatif d’au moins 72 heures et toutes les visites aux malades ont été suspendues depuis le 30 octobre. À noter que tous les patients sont testés quand leur hospitalisation dure plus de 6 jours.

(L'essentiel)