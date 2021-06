Deux policiers blessés par des fêtards énervés

Si la police grand-ducale indique que «quelques rixes» lui ont été signalées dans la nuit de mardi à mercredi, elle constate que «la majorité des gens ont célébré pacifiquement» la fête nationale. Toutefois, la situation a dégénéré rue du Rost, vers 2h30 du matin. Là encore, une bagarre a été signalée aux autorités.

En arrivant sur place, les agents trouvent un groupe «plus important» de fêtards, qui provoquent les policiers. Les tentatives pour désamorcer la situation ayant échoué, les agents ont décidé de vérifier les identités de toutes les personnes présentes. Ce qui a encore plus énervé certains, qui se sont montrés violents envers les agents. Un des policiers a même reçu un coup de poing au visage.

Trois hospitalisations, quatre détentions

Des patrouilles supplémentaires ont alors été appelées en renfort, qui ont permis de maîtriser la situation. Pendant un petit moment, du moins, puisque les choses ont une nouvelles fois dégénéré avec l'arrivée de nouveaux individus, qui ne faisaient pas partie du groupe d'origine. Eux aussi ont manifesté une attitude hostile envers les policiers et ont dû être tenus à distance.

Au final, deux policiers et «d'autres personnes» ont été blessés dans l'opération. Les agents et une autre personne ont été transportés à l'hôpital. Et quatre individus ont été placés en cellule de détention.

(L'essentiel)