La grève des femmes revient le 8 mars prochain

Forte de l'édition 2020, la première du genre, la plateforme JIF (Journée internationale des femmes) a décidé de repartir au combat et d'organiser une nouvelle grève des femmes. Elle aura lieu, cette année encore, le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Avec quelques adaptations, pandémie et restrictions obligent.

JIF, qui regroupe des associations comme le Conseil national des femmes, déi Lénk, l'Asti, Femmes en détresse, le Planning familial ou encore Time for Equality et l'OGBL, réclame notamment de meilleurs salaires. À tâches et compétences égales, les femmes sont en effet toujours payées 5,5% de moins que les hommes.

Après avoir réuni un millier de manifestantes (et de manifestants) l'an dernier sous le mot d'ordre «Plus de temps. Plus d'argent. Plus de respect», la Grève des femmes prévoit à nouveau un cortège, entre la gare et la place d'Armes, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Pour le reste, des activités seront organisées en ligne.

(jw/L'essentiel)