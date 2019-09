Le bourgmestre de Bissen jette l’éponge

Jos Schummer et la conseillère Cindy Barros avaient quitté le CSV en raison d’un différend au sein du parti, sur le dossier de l’implantation d’un Datacenter de Google, dans la commune. Le CSV n’avait donc plus la majorité dans le conseil communal composé de onze membres. Avec la démission de Schummer, la voie est ouverte pour une coalition entre la liste citoyenne «Aer Leit», qui dispose de cinq sièges au conseil, et Jos Schummer et Cindy Barros, les deux dissidents du parti chrétien social. Le théâtre politique né dans le sillage de l’affaire Google semble donc toucher à sa fin.

«Aer Leit» devient ainsi la première force dans la commune et pourra prétendre au fauteuil de bourgmestre. Le premier élu sur la liste citoyenne est David Viaggi, actuellement conseiller. Il n'y aura toutefois pas de décision aujourd’hui lors du conseil communal qui démarre à 17h puisque le délai est trop court. Selon nos informations, le conseil va demander une prochaine réunion dans les 15 jours, afin de proposer un nouveau collège échevinal. En attendant, la procédure veut que la démission du collège des échevins et bourgmestre soit d’abord présentée aujourd’hui lors de la réunion du conseil, ensuite le ministère de l’Intérieur sera informé et le Grand-Duc devra accepter la démission.

(Maurice Magar / Lessentiel )