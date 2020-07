«Nous redoutons le moment où il faudra licencier»

«L'essentiel»: Ces derniers mois ont été chargés à l'Adem. Comment cela s'est-il passé?

Isabelle Schlesser: Il faut rappeler que la hausse du chômage n'est pas due à plus d'inscriptions, sauf la dernière quinzaine de mars. Le suivi des demandeurs d'emploi a été fait par téléphone et des personnes de différents services ont été affectées au service gérant le chômage partiel.

Est-ce que les secteurs qui comptaient beaucoup sur les intérimaires ont recommencé à recruter?

Si l'on regarde le nombre d'offres d'emploi, il y a eu une forte baisse en mars et en avril. En mai dernier, il y en a eu 33% de moins qu'en mai 2019, mais 20% de plus qu'en avril. La construction, le gardiennage, la sécurité, le nettoyage et le commerce ont besoin de main-d'œuvre. Ce sont plus des contrats en CDD et intérim qu'à l'habitude, même s'il y a quand même aussi des CDI.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui désespère de trouver un emploi?

Déjà de s'inscrire à l'Adem, ensuite de chercher le plus largement possible, dans d'autres secteurs d'activité que le sien et de postuler même si le profil ne correspond pas à 100% aux critères recherchés. Après, si l'entreprise ne trouve pas son candidat idéal, elle pourra opter pour celui qui fait preuve de motivation. Cette période d'inactivité peut aussi être l'occasion de conserver une forte employabilité. Des formations gratuites en ligne sont proposées aux demandeurs d'emploi inscrits à l'Adem.

Craignez-vous que la crise ait un impact sur l'emploi au Luxembourg?

Pendant la crise, de nombreuses entreprises ont eu recours au chômage partiel, mais nous redoutons le moment où certaines d'entres elles devront licencier. Et là, nous aurons un afflux massif de nouvelles inscriptions à l'Adem. Il faut attendre la fin de l'année pour mesurer l'impact de la crise. Cela dépend aussi s'il y a une reprise économique rapide ou non.

(Recueilli par Marion Mellinger/ L'essentiel)