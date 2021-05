Il sauve une femme agressée et se fait blesser

Un homme a été blessé ce samedi vers midi à Gasperich, rue Gerhard-Mercator, indique la police grand-ducale. L'homme s'était précipité au secours d'une jeune femme qui se faisait agresser par un autre individu. Alors que le sauveur parlait à la jeune femme pour lui demander si tout allait bien, l'agresseur s'en est pris à lui par derrière, avec un objet pointu. Il a littéralement découpé son pull et l'a légèrement blessé au dos.

L'agresseur a ensuite blessé le bon samaritain au visage avec le même objet pointu et a pris la fuite. Un passant lui a couru après mais n'a pas réussi à le rattraper. La jeune femme a elle aussi pris la poudre d'escampette dans une direction inconnue. La police lance un appel à témoins pour faire la lumière sur cette affaire.

Témoins recherchés

L'agresseur présumé mesurait environ 1m90, avait des cheveux courts et foncés, portait une boucle en forme de diamant à l'oreille gauche et parlait luxembourgeois, décrit la police. Il était vêtu d'un jogging noir avec des chaussures de sport blanches. La capuche de son sweat dissimulait en partie son visage. La jeune femme était elle petite, maigre et portait des cheveux brun foncé jusqu'aux épaules. Elle était habillée d'une veste blanche et d'un jean gris, avec des chaussures claires.

La police aimerait aussi parler à trois hommes en costume qui avaient regardé les événements, dont celui qui a tenté de prendre l'agresseur en chasse, mais qui n'est pas revenu sur les lieux. Tout autre témoin est le bienvenu et peut se faire connaitre au (+352) 244 40 1000 ou police.luxembourg@police.etat.lu.

(L'essentiel)