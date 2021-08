La prochaine affiche de la «Fouer» est connue

Même s'il faudra probablement encore attendre au moins une année avant de retrouver une «Schueberfouer» digne de ce nom, une petite lueur d'espoir pointe, lentement mais sûrement à l'horizon. La ville de Luxembourg vient en effet de dévoiler à quoi ressemblera l'affiche pour l'édition de 2022. De quoi faire patienter les fanatiques de la grande foire qui, depuis 2020, ne peut plus se tenir au Glacis, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Qu'à cela ne tienne! La ville de Luxembourg va de l'avant et parie déjà sur les prochaines éditions! Grâce à un grand concours qui a réuni plus de 100 participants, les affiches des éditions 2022, 2023, 2024, et peut-être même 2025, sont connues et quatre illustratrices ont été récompensées pour leur superbe travail à découvrir, au premier étage, du numéro 43, de la Grand-Rue, dans le Pop-up store «Confiserie Hary».

Avec une récompense de 1 000 euros à la clef, c'est l'illustratrice Lynn Schiltz qui s'est imposée devant Ana Victoria Morales et Amarylis Hibon, ex aequo à la deuxième place avec un prix de 500 euros. Sophie Ensel complète ce très beau podium en montant sur la 3e marche et en empochant au passage 250 euros.

