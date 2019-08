«Les ingrédients étaient réunis pour une tornade»

La tornade qui a touché le Sud du pays était-elle un événement météorologique exceptionnel ? Est-il lié au réchauffement climatique ? Y-a-t-il un risque que les tornades deviennent plus fréquentes ? Une analyse préliminaire a été réalisée par le laboratoire européen des tempêtes violentes.

On y retrouve des termes comme «orage supercellulaire» combiné à «une masse de précipitations formée sur le Nord de la France dans un creux barométrique…». En clair, «tous les ingrédients météorologiques étaient réunis pour créer un tornade», explique Luca Mathias de MeteoLux. Les conditions doivent être très précises et l’apparition de tornades est aléatoire mais elles ne sont pas rares», détaille le météorologiste.

Aucun lien avec le réchauffement climatique

L’expert parle ainsi de 30 à 60 tornades en Allemagne en moyenne par an. Au Luxembourg, les deux dernières tornades observées de toute évidence remontent à 2014 et 2012 dans l'Oesling. Ces dernières étaient moins graves que celle de vendredi. Elles se classaient au niveau 1 sur l’échelle de Fujita, ce qui correspond à des automobiles renversées, des arbres déracinés… Vendredi avec des toits arrachés, la tornade se classait provisoirement au niveau 2. Dans les années 80 une tornade de niveau 3 a frappé la Belgique non loin de la frontière luxembourgeoise.

En l’état actuel des choses, les experts ne constatent aucun lien entre les tornades et le réchauffement climatique. Leur fréquence ne devrait donc pas augmenter. En revanche, «les grandes vagues de chaleur comme nous venons d’en connaître sont, elles, devenues plus probables à cause du changement climatique», prévient Luca Mathias.

(L'essentiel/Séverine Goffin)