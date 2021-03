Cours de natation annulés, des risques pour cet été

Le cadre légal pour les séances de natation scolaires s’est renforcé au 4 janvier. Ainsi, des cours ont dû être annulés dans certaines écoles fondamentales et secondaires du Grand-Duché. «Je pense que tous les enfants doivent savoir nager en sortant de l’école», affirme Gérard Zens, directeur de l’École internationale de Differdange et d’Esch-sur-Alzette. «D’une façon ou d’une autre, on rattrapera ce retard», ajoute-t-il.

La ville de Differdange n’a pas autorisé la reprise des cours, contrairement à celle d’Esch. Les décisions se prennent en effet au niveau communal pour les écoles fondamentales et au niveau de la direction des établissements pour les secondaires. Le ministère de l’Éducation nationale tient tout de même à rappeler que «quelque 40% des leçons à l’enseignement fondamental et quelque 65% des leçons à l’enseignement secondaire continuent actuellement d’avoir lieu, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur».

«Beaucoup plus de risques»

Pour Mael Rugani, responsable technique du club «Swimming Luxembourg», l’objectif premier est la sécurité des enfants: «Entre quatre et six ans, ils apprennent à se mouvoir dans l’eau. Il y a beaucoup plus de risques pour ceux qui iront à la mer sans avoir ces compétences de base». Mais il rassure: si les enfants commencent à prendre des cours plus tard, vers sept ou huit ans, «l’apprentissage ira plus vite, car ils auront acquis des capacités motrices via d’autres sports».

Pour pallier l’absence de ces cours, les écoles sont invitées à proposer des activités d’éducation physique en plein air sur les créneaux normalement consacrés à la natation. Selon le ministère de l’Éducation nationale, «dès que la situation permettra d’organiser à nouveau des cours de natation pour l’ensemble des élèves, les enseignants évalueront le développement des compétences des élèves et leur proposeront des activités qui répondront au mieux à leurs besoins de rattrapage».

(Inès Mangiardi/L'essentiel)