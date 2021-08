Le variant Delta, plus de 80% des cas au Luxembourg

Le variant Delta est toujours plus prédominant au Luxembourg. Si le nombre de cas de Covid-19 n'explose pas au Luxembourg, sa montée en puissance en comparaison aux autres variants est incontestable. Celui qui était encore appelé «variant indien», il y a quelques semaines, constituait plus de 80% des cas de Covid-19, au terme du mois de juillet, d'après le dernier séquençage effectué par le LNS (Laboratoire national de santé).

Illustration de cette montée en flèche, la souche «indienne» représentait 73,9% des cas, la semaine précédente, et moins de 50% celle d'avant, et donc 81% d'après la dernière analyse. Le variant «Gamma», détecté au Brésil, arrive loin derrière avec 18,1% des séquençages. Majoritaire en début d'année, le variant «Alpha» ou variant britannique ne constitue plus que... 0,9% des nouveaux cas.

Vaccins efficaces contre le variant Delta

Le signe d'une évolution qui n'est pas forcément pour rassurer. Si l'épidémie semble contenue au Luxembourg, grâce «au CovidCheck et à la discipline de la population», dixit la ministre de la Santé, Paulette Lenert, le variant Delta constitue un défi important. D'après une étude américaine, celui-ci serait plus contagieux que la varicelle, mais également plus transmissible que le rhume, la grippe et Ebola. Une personne infectée en contamine huit autres en moyenne.

D'après la même étude, les vaccins seraient toutefois efficaces à 90% contre les formes graves et à 67% contre les infections.

(Thomas Holzer/L'essentiel)