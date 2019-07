Jusqu'au Portugal à vélo pour la bonne cause

Victor et Helder, deux amis de longue date, ont accepté de relever un défi de taille: ils vont parcourir 2 000 km à vélo, de Differdange à Mondim de Bastos, au nord du Portugal. Et ce, pour la bonne cause. «En tant que passionnés de sport et d'aventure, des défis sportifs, on en a déjà eu. Cette fois-ci, nous avons voulu y ajouter une dimension associative», racontent les Differdangeois. Leur action a un objectif bien précis: attirer l'attention du grand public sur l'autisme.

Victor, papa d'un petit garçon autiste, est directement concerné. «Nous l'avons appris quand Louis n'avait alors que 3 ans. Au début, j'ai eu des difficultés à l'accepter», se souvient-il. Au Luxembourg, environ 6 000 personnes sont atteintes du trouble neurologique. «Il y a un tas de clichés qu'il faut briser pour offrir une meilleure qualité de vie à ceux qui en sont touchés, notamment les enfants», ajoute Victor.

Ce samedi, au bout de longs mois de préparation, les deux amis vont passer aux choses sérieuses. «Nous aurons nos tentes et sacs de couchage afin de rester flexibles durant le trajet», détaille Helder, qui se sent «très confiant». Le grand départ sera lancé depuis la place du Marché, à Differdange. Stands de nourriture et animations pour les enfants seront aussi au programme, dès 10h. Tous les bénéfices seront versés à la Fondation Autisme.

(Ana Martins/L'essentiel)