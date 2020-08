Des policiers évitent la collision avec un ivrogne

Un drame potentiel a été évité de justesse dans la montée de Clausen, à Luxembourg, vers minuit, dans la nuit de mardi à mercredi. Un conducteur n'arrivait pas à filer droit et a failli, en zigzaguant, percuter une patrouille de police qui arrivait dans l'autre sens. Les agents ont pu freiner à temps pour éviter la collision. L'incident n'a pas semblé déranger l'automobiliste ivre qui a poursuivi son chemin sinueux.

Il a fini par être arrêté dans la côte d'Eich. L'individu étant bien trop ivre pour ne serait-ce que souffler dans le ballon correctement, la police a voulu effectuer une prise de sang. Le conducteur a refusé, la police lui a donc confisqué son permis de conduire.

Trop vite, trop ivres

Il n'a pas été le seul conducteur trop amateur de la bouteille pour rouler, ces dernières 24 heures au Luxembourg. Ainsi, rue de Tétange, à Kayl, une personne sous l'influence de l'alcool a provoqué un accident et a été légèrement blessée. Comme le conducteur était en récidive, son permis et sa voiture ont été confisqués. D'autres automobilistes alcoolisés ont été interceptés dans la nuit, sur le CR128 à Reisdorf, peu après minuit, ainsi qu'entre Goberhaff et Beforterheide, où le permis a été confisqué.

En outre, la police a mené un contrôle de vitesse, mardi soir, entre Junglinster et Graulinster. Sur 26 automobilistes trop rapides, trois ont dû rendre leur permis de conduire.

