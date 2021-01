Les articles que vous avez le plus lus en 2020

1. L'arrivée de l'épidémie de Covid au Luxembourg et ailleurs

Le coronavirus vous a tenu en haleine jusqu'à la fin de cette année 2020. Nos deux tickers d'informations en direct Luxembourg et Monde comptabilisent ensemble plus de 13 millions de vues depuis le début de l'épidémie, en mars. Un record!

2. Le Luxembourg ferme ses commerces et lieux de sortie (15 mars)

Le 15 mars, la vie bascule au Luxembourg quand Xavier Bettel annonce la fermeture de tous les restaurants, cafés, bars, discothèques et cinémas. Des annonces dont vous avez pu prendre connaissance via notre site, en suivant la conférence de presse du Premier ministre en direct. «La situation est sérieuse» martelait Xavier Bettel. Fin 2020, la situation semble à nouveau tout aussi problématique.

3. Une «hôtesse du sexe» agace British Airways (1er décembre)

La compagnie aérienne British Airways a traversé une zone de turbulence en décembre. Une hôtesse de l'air proposait aux clients des faveurs sexuelles à bord des avions ou dans des hôtels. Celle qui se prénommait «Air Hostess 71» sur son blog et sur les réseaux sociaux, publiait des photos suggestives prises à bord d’un avion. «Si vous souhaitez un jour bénéficier d’un divertissement pour adultes à bord, il vous suffit de me donner une somme d’argent et vous aurez droit à une tout autre expérience de votre choix», assurait-elle.

4. Les écoles et crèches du pays ferment dès lundi (12 mars)

Vous avez été nombreux à suivre en direct toutes les conférences de presse du gouvernement dans le cadre de la crise du coronavirus. A l'époque, le Luxembourg comptabilisait une vingtaine de contaminations mais s'armait déjà pour lutter au mieux contre cette épidémie.

5. Bettel décrète l'état de crise, les chantiers arrêtés (17 mars)

C'est une session particulière, voire historique, qui s'était tenue ce mardi-là, à la Chambre des députés. Le Premier ministre déclarait qu'il allait déclencher l'article 32-4 de la constitution sur l'état de crise, «pour une durée de trois mois» au maximum.

6. Ils se battent sur l'A13 au milieu de la route (17 mars)

La vidéo de cette bagarre entre deux individus sur l'A13 a été vue plus de 130 000 fois sur YouTube, ce qui en fait l'une des vidéos les plus regardées en 2020 sur la chaîne de L'essentiel. En milieu d'après-midi, le 17 mars, deux automobilistes sont sortis de leur voiture au beau milieu de l'A13 pour... se battre. Après s'être échangé plusieurs coups violents, les deux bagarreurs sont aussitôt remontés dans leur véhicule et ont continué leur chemin. Presque comme si de rien n'était...

7. Le début du mercato retardé au Luxembourg (mars-mai 2020)

L'arrêt des championnats, plusieurs cas positifs dans les clubs, des évènements sportifs annulés, les supporters interdits... Le monde du sport a été mis à l'arrêt pendant le premier confinement. Même si certaines mesures restent d'actualité comme la tenue de matchs à huis clos, les championnats ont repris leur cours.

8.La police peut vous contrôler dans votre jardin (10 avril)

En avril, les beaux jours commençaient à revenir et la police grand-ducale avait renforcé les contrôles des sorties pendant le confinement. Les forces de l'ordre ont à plusieurs reprises sanctionné des résidents à leur domicile. «Lorsque nous constatons un rassemblement de personnes qui ne cohabitent pas, ceux qui ne font pas partie du ménage sont verbalisés», indiquait un porte-parole des forces de l'ordre. Seules les personnes qui vivent sous le même toit doivent rester ensemble, si ce n'est pas le cas, chacun risque une amende de 145 euros.

9. Jean-Pascal tacle sa belle-sœur... Sylvie Tellier

L'ex-candidat de la Star Academy, Jean-Pascal, est en couple avec Delphine Tellier, sœur de Sylvie, directrice du comité Miss France. Malgré son idylle avec Delphine, le chroniqueur de «Touche pas à mon poste» ne semble pas du tout apprécier sa belle-soeur, Sylvie. «Elle ne sera pas invitée au mariage! Moi, je n'en veux pas, sauf si Delphine estime qu'elle doit venir», avait déclaré Jean-Pascal Lacoste. La faute à une remarque de Sylvie à sa petite sœur au début de sa relation: «Quand on s'est rencontré avec Delphine Tellier, elle lui a dit: 'Tu ne vas quand même pas sortir avec un mec de la télé"», a expliqué Jean-Pascal. «Moi, ce qui m'emmerde, c'est que la télé, ça la fait bouffer, Sylvie Tellier, donc il faut qu'elle arrête! Qu'est-ce que ça veut dire "gens de la télé"?».

10. Des certificats très utiles pour les frontaliers

Mi-mars, apparaissaient les premières restrictions dans les pays voisins et les premières attestations pour les frontaliers français. Sous une autre version, ce certificat reste encore aussi indispensable qu'un permis de conduire!

(mm/L'essentiel)