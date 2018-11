Trafic perturbé sur les autoroutes A13 et A1

A13 entre diffuseur Kayl et diffuseur Burange bouchon, travaux importants, une voie fermée #ACL_A13 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 22 novembre 2018

La circulation risque de s'avérer compliquée en sortie de bureaux, sur l'A13, ce jeudi. L'ACL annonce en effet un bouchon en raison de «travaux importants» entre l'échangeur de Dudelange et celui de Kayl. Une voie est notamment fermée à la circulation.

Un avant-goût du week-end puisque l'autoroute sera fermée à cet endroit, à partir de samedi 16h, et jusqu'à lundi 6h. Le barrage sera installé entre la croix de Bettembourg et l’échangeur de Kayl, en vue de la mise à 2x2 voies de l’autoroute A13 (Pétange-Schengen). Le trafic sera dévié dans les deux sens, via la CR165 et la N31.

La situation n'est pas plus reluisante sur l'A1, où un poids lourd en panne bloque une partie de la chaussée, entre la Croix de Gasperich et le triangle Grunewald. D'après l'ACL, le bouchon atteint les 8 km.

A1 entre intersection Gasperich et triangle Grunewald poids lourd en panne. Danger, bouchon sur 8 km #ACL_A1 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 22 novembre 2018

