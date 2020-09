«Il n'y a pas que le vélo à Luxembourg-​​Ville»

Semaine européenne de la mobilité oblige, il est de bon ton de donner son avis sur la question. Le ministre de la Mobilité, François Bausch, ne s'en est pas privé, lundi, en déclarant à Paperjam que «les communes devaient faire plus d'efforts dans l'espace urbain». Et d'ajouter «Luxembourg doit faire le lien entre les quartiers et l’épine dorsale qui ira de Luxexpo à la Cloche d’Or. Cela demande du courage politique. La ville pour la voiture, c’est une logique urbaine du siècle dernier».

Entre François Bausch et Patrick Goldschmidt, il y a de la friture sur la ligne

Des propos qui ont eu le don de faire sortir de ses gonds le toujours très calme Patrick Goldschmidt, échevin à la Mobilité. «J'ai été très surpris des propos du ministre, alors que nous sommes en contact régulier», nous a-t-il confié. «J'ai fait beaucoup plus que d'autres pour la mobilité et c'est très étonnant d'entendre ça, car Monsieur Bausch était encore échevin de la Mobilité, il y a 7 ans. Et pendant douze ans, Déi Gréng se sont occupés de la mobilité dans la capitale. Ils me reprochent de ne pas en faire assez et de ne pas enlever des places de parkings en surface... Alors que nous n'en avons jamais retiré autant. Les exemples sont multiples: avenue Marie-Thérèse, avenue de la Gare, Rousegaertchen, boulevard Roosevelt, rue Notre-Dame... Et il faut garder des places en surface pour les livraisons ou les résidents qui disposent de 500 vignettes dans le centre».

Et Patrick Goldschmidt d'insister: «On veut donner de l'espace aux piétons et aux cyclistes, mais il faut aussi reconnaître que les voitures sont encore là. Beaucoup de gens ne peuvent pas s'en passer: les personnes âgées ou à mobilité réduite. Il n'y a pas que le vélo et c'est à la ville de résoudre l'équation "piéton-vélo-bus-voiture" et en plus "tram" qui est tout de même un projet "colossal" réalisé ensemble par la ville et l'État. La collaboration est bonne et j'ai été surpris des propos du ministre. Qu'il nous accuse de "manquer de courage politique", ce n'est pas correct». Et la ville de Luxembourg de nous indiquer également que des projets de pistes cyclables sont prêts et qu'ils auraient pu être inaugurés lors de cette Semaine de la mobilité. Des modifications du code de la route, au niveau national, sont toutefois attendues pour qu'elles se concrétisent...

(Frédéric Lambert/L'essentiel )