Limp Bizkit de retour à la Rockhal en juillet

Le temps où Fred Durst, le rockeur à la voix de Mickey, et ses acolytes trustaient le haut de l'affiche est bel et bien révolu. Il n'empêche, tout rockeur en herbe se souvient de Limp Bizkit et de son registre inimitable, à mi-chemin entre le metal et le hip-hop. De «Rollin» à «My Way» en passant par «Take A Look Around», leurs hits ont fait bouger toute une génération.

Vingt ans après la sortie de son premier album, le groupe demeure une valeur sûre sur scène. Les fans de toujours pourront à nouveau s'en convaincre le lundi 8 juillet 2019, date de leur retour à la Rockhal, un an seulement après leur dernière prestation à Belval.

Les billets pour le concert seront mis en vente le 17 décembre, à partir de 10h, au prix de 47 euros (+4,70 de frais de réservation). Mieux vaut ne pas trop tarder, certaines des récentes dates du groupes se sont rapidement retrouvées complètes.

(dm/L'essentiel)