Un cambrioleur récidiviste présumé interpellé

Un homme a été arrêté le vendredi 1er janvier, dans l'après-midi, dans le quartier de la Gare, à Luxembourg-Ville, indique ce jeudi la police grand-ducale. L'individu est suspecté d'avoir cambriolé un appartement, d'avoir volé un vélo et tenté d'en dérober un autre dans la nuit du Nouvel An, rue Pierre Krier, à Luxembourg-Ville.

Des vêtements, plusieurs paires de chaussures de sport, une tablette d'ordinateur et une console de jeu auraient notamment été volés. Ces objets et d'autres étaient conservés dans une cachette, qu'une enquête a permis de mettre au jour.

Le suspect a été arrêté sur ordre du ministère public et présenté à un juge d'instruction, le samedi 2 janvier. Selon la police, il est également soupçonné de cambriolages et tentatives de cambriolage dans des maisons individuelles, des appartements et des caves, au mois de décembre 2020. Ces faits se seraient déroulés principalement dans le quartier de la gare, à Luxembourg, mais aussi dans d'autres communes isolées.

(pp/L'essentiel)