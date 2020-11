Le transit par la rue du Fossé n'est plus permis

Piétonne depuis la fin juillet, la rue du Fossé, dans la capitale, a été transformée en «zone de rencontre», ainsi qu'une partie de la rue Notre-Dame, depuis l'intersection avec la rue de l'Ancien Athénée, jusqu'à la place du Théâtre, côte d'Eich. «Concrètement, cela veut dire que les véhicules motorisés des riverains, des clients des boutiques ou encore des livreurs devront rouler à 20 km/h maximum. La circulation de transit est désormais interdite. Dans tous les cas, les piétons et les vélos ont la priorité», explique Patrick Goldschmidt, échevin en chargé de la Mobilité à Luxembourg-Ville, ce lundi, à l'occasion d'une conférence de presse.

Les vélos descendant de la rue du Fossé, pourront stationner au parking Knuedler, où une quarantaine d'emplacements ont été aménagés. Le collège échevinal réfléchit également à la possibilité de rendre accessible à contresens pour les vélos, la portion entre la Grand-Rue, et la place Guillaume II. Les aménagements rue Notre-Dame, incitent les usagers de la route à se diriger vers la rue de l'Ancien Athénée. De là, il sera alors possible de rejoindre le parking du Théâtre, via la côte d'Eich.

«Une ambiance plus conviviale»

Lors d'une réunion à la fin du mois de septembre, riverains et commerçants ont pu faire part de leurs souhaits, notamment en ce qui concerne le maintien de la circulation des clients et des livreurs. «Grâce à la zone piétonne qui a été mise en place cet été, certains commerçants, gérants de bars et de restaurants ont remarqué qu'une ambiance plus conviviale s'est installée en ville. Mais l'aménagement, avec encore une chaussée, des trottoirs, n'a pas permis aux gens de bien comprendre qu'il s'agissait d'une zone où les piétons sont prioritaires. D'ici quelques années, une fois les travaux du parking Knuedler, et dans la vieille ville terminés, il y aura des aménagements pour permettre la création d'un espace commun pour chacun», complète Serge Wilmes, l'échevin en charge du Commerce.

En termes de fréquentation, «on a constaté un impact négatif avec beaucoup moins de clients, des personnes qui ne venaient plus en ville parce qu'elles ne pouvaient pas se garer juste devant la porte. Avec la crise sanitaire, il n'y avait pas de touristes non plus», explique Annick Ernster, membre de la direction de la librairie Ernster. Avec cette nouvelle réglementation qui permet aux clients d'emprunter tout de même la rue du Fossé, elle «espère qu'ils vont revenir, mais surtout qu'ils vont être informés de la nouvelle réglementation, parce que je trouve que pour l'instant ce n'est pas très clair».

Pour une «zone 100% piétonne»

Pour Nancy Lampson, gérante d'un commerce un peu plus haut dans la rue du Fossé, la solution serait une «zone 100% piétonne comme dans la Grand-Rue, car à l'heure actuelle, les camions, les bus circulent toujours, même quand c'était fermé à la circulation cet été», confie-t-elle. Pour ne pas gêner la circulation, notamment des véhicules de livraison, elle estime qu'il serait possible de définir une heure, à partir de laquelle les véhicules ne peuvent plus passer et faire une exception pour les bus.

Frank, employé de banque au Kirchberg, qui profite de sa pause déjeuner pour faire quelques emplettes en ville, a été refroidi par le procès-verbal qu'il a reçu cet été pour ne pas avoir respecté l'interdiction de circuler dans le secteur. «Que ce soit maintenant autorisé ou non, je ne prends plus aucun risque. Je me gare au Knuedler, ou au Théâtre. Payer le parking coûte moins cher qu'une prune», lance-t-il en rigolant.

(Marion Mellinger/L'essentiel)