Un automobiliste de 24 ans se tue dans un accident

Un nouveau drame de la route, le troisième en moins d'une semaine, a coûté la vie à un automobiliste mercredi soir vers 21h10, indique la police ce jeudi matin. Un automobiliste qui circulait sur le CR169 entre Foetz et Pontpiere est sorti de la route dans un virage sur la gauche.

Là, la voiture a percuté un arbre et a été projetée dans une prairie. Le conducteur de 24 ans, seul occupant du véhicule, n'a pas survécu à ses blessures. Il est décédé sur les lieux de l'accident.

Le procureur a ordonné une autopsie de la victime et a envoyé le service de mesure et de détection de la police judiciaire mener l'enquête pour déterminer les causes précises de l'accident.

Les drames se succèdent sur les routes luxembourgeoises, depuis quelques jours. Une jeune Néerlandaise de 20 ans a perdu la vie à Belval dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'elle sortait d'un concert. Dimanche soir, c'est un jeune résident de Rippweiler âgé de 21 ans qui est décédé entre Useldange et Rippweiler-Barrière.

(L'essentiel)