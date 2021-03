Des terrasses à rallonge dès la réouverture

«Même celles et ceux qui n'ont jamais eu de terrasse vont avoir la possibilité d'en avoir». Premier échevin à la ville de Luxembourg, Serge Wilmes a confirmé à L'essentiel que la capitale voulait accompagner la relance des restaurants et cafés, dès qu'ils pourront rouvrir. Peut-être dès avril «sous conditions», a indiqué Xavier Bettel. L'an passé déjà, la Ville leur avait permis d'étendre leurs terrasses.

««Si l’on reçoit de telles demandes par rapport aux terrasses, on va faire tout notre possible pour y répondre positivement», poursuit l'échevin. «On va donner plus d’espaces, aussi, à des terrasses et on veut vraiment créer un espace public encore plus convivial, dès que ce sera possible. On soutient nos commerces avec de multiples mesures et on fait le maximum pour ne pas juste résumer nos actions à des messages d’espoir».

«On est prêts à tout pour travailler»

«J’ai conscience des difficultés de cette crise», souligne encore Serge Wilmes, «mais elle nous oblige, au moins à être créatif. On l’a démontré en 2020 et on va encore le démontrer en 2021. On se doit d’être inventif pour nos habitants et pour celles et ceux qui viennent travailler à Luxembourg-Ville. Notre capitale doit continuer à vivre, même dans le contexte d’une crise. Après tout ça, je crois que notre ville sera différente et on va tout faire pour que ce soit même mieux qu’avant».

«Une bonne nouvelle», admet le propriétaire d'une brasserie, actuellement en grande souffrance. Distanciation, tests rapides: «On est prêts à tout pour travailler. On s'adaptera». Un avis partagé par la fédération Horesca, qui avait formulé la demande concernant les terrasses et espère que d'autres communes suivront.

«Un service à la population»

«Il faudra voir quels contrôles on a le droit de faire, mais s'il le faut on les fera», explique le secrétaire général, François Koepp, favorable au passeport de vaccination qui pourrait s'avérer incontournable pour la clientèle internationale dans l'hôtellerie. Mais l'Horesca s'inquiète d'un arrêt du chômage partiel en juillet «qui ferait des ravages et une vague de licenciements». Pour elle, une réouverture très restrictive serait un «service à la population» plus qu'une chance de renflouer les caisses et exigerait un accompagnement.

(Frédéric Lambert et Nicolas Martin)