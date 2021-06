La vaccination va être étendue aux 12-​​18 ans

Le Luxembourg va bientôt proposer les vaccins anti-Covid à tous les résidents de 12 ans et plus, a décidé ce vendredi le gouvernement. «La vaccination, c'est ce qui nous aide à sortir le plus vite de la crise», a affirmé la ministre LSAP de la Santé Paulette Lenert. Elle s'exprimait, comme souvent, au côté du Premier ministre DP Xavier Bettel. «Nous avons reçu l'avis du Comité des maladies infectieuses» sur la vaccination dès 12 ans. «Nous allons pouvoir le faire sous peu», selon Paulette Lenert.

Pas de métier prioritaire



Après examen d'un avis de la commission d'éthique sur la question, le gouvernement a tranché et décidé qu'il n'y aurait pas de priorisation selon les métiers au Luxembourg.

Les 12-18 ans pourront donc bientôt espérer se faire vacciner. Cette semaine, des invitations sont envoyées à des résidents de 33 ans et demi, et la campagne de vaccination continue à profiter à des personnes de plus en plus jeunes. Les moins de 30 ans seront invités bientôt. Au rythme où vont les choses, tous les résidents auront pu se faire vacciner d'ici la mi-juillet, si tout va bien, ou la fin août, si les livraisons suivent moins bien, selon les calculs du Premier ministre. «On descendra ensuite à 17 ans, 16 ans» et ainsi de suite, a précisé Xavier Bettel.

Le Large scale testing réformé

Une étape importante, explique Paulette Lenert. «Les enfants contribuent aussi à la propagation du virus et les jeunes représentent une grande partie de la population», dit-elle. Les enfants représentent actuellement un tiers des infections actives, les tranches d'âge supérieures étant de plus en plus vaccinées. Depuis le début de la pandémie, les plus jeunes ont rarement développé des complications graves, avec 4 enfants en soins intensifs et aucun décès, mais le risque, même minime, existe, et ils peuvent transmettre le virus à quelqu'un de plus fragile.

Pour accélérer la cadence de la vaccination, la liste d'attente AstraZeneca proposera aussi le vaccin Johnson&Johnson, et sera ouverte aux résidents dès 18 ans au lieu de 30 actuellement. Le changement devrait être opérationnel dès samedi matin. D'après Xavier Bettel, entre 12 000 et 14 000 personnes qui s'inscriront ce week-end pourront recevoir une injection de Johnson&Johnson dès la semaine prochaine et disposeront donc d'un CovidCheck valide deux semaines plus tard.

Par ailleurs, le gouvernement «laisse tomber» l'idée du bon pour un test PCR gratuit pour les 18-30 ans pas encore vaccinés qui auraient besoin d'un tel test pour partir en vacances cet été. Insuffisant, estime finalement Xavier Bettel. À la place, le système du Large Scale Testing va être revu et corrigé à partir du 20 juin. Ceux qui désirent un test avant de partir en vacances, quel que soit leur âge, pourront s'inscrire pour en passer un à leur guise, avec leur numéro d'identification de la CNS. Ce qui devrait aider les personnes qui n'ont pas encore eu accès au vaccin, mais aussi celles qui ne peuvent utiliser le CovidCheck parce qu'elles auront reçu une seule de leurs deux doses au moment de partir en vacances...

(L'essentiel)