Chaque jour, des usagers des CFL «têtes en l'air»

Oublier un objet dans le train en descendant en gare, c'est une mésaventure qui est arrivée ou arrivera sans doute à beaucoup d'entre nous. À tel point qu'aux CFL, un service dont les bureaux se trouvent dans la gare de la capitale y est pleinement consacré! «Un objet perdu ou oublié, c'est loin d'être rare», glisse même l'entreprise sur son site Internet. Et pour cause, «800 dossiers en moyenne» sont traités chaque mois et «près de 9 600 sur un an». On parle ici des trains mais aussi des bus à travers le pays.

«Ces objets perdus sont collectés par les équipes de nettoyage, les accompagnateurs de train ou encore les agents de sécurité», précise Simone Nilles, porte-parole des CFL. Il s'agit surtout de téléphones portables, de clés, de manteaux ou de porte-monnaies. Et puis il y a les oublis plus «saisonniers»: les parapluies à l'automne et les gants en hiver... Parfois même «des bagages à main».

«Les propriétaires ont deux mois pour récupérer leur bien»

Le service des objets trouvés collecte tout cela, enregistre les déclarations de perte transmises par mail ou via le formulaire dédié sur le site Internet des CFL. «Les propriétaires ont deux mois pour venir récupérer leur bien», indiquent les CFL. Sept objets perdus sur dix sont restitués, ceux ayant le plus de valeur ou considérés comme très personnels (papiers d'identité par exemple), sont remis au commissariat le plus proche.

«Le téléphone sonne souvent, en moyenne 25 à 30 demandes par jour», ajoutent les CFL qui pensent aux plus têtes en l'air de leurs voyageurs...

(L'essentiel/Nicolas Chauty)