Ils volent de force un portable à Differdange

Deux jeunes hommes ont été agressés par des inconnus, rue Emile Mark, à Differdange, jeudi, vers 22h30, indique la police. Les malfaiteurs tentaient de leur voler de force leur téléphone portable. Malgré leur résistance, les malfrats ont réussi à prendre un GSM et se sont enfuis à pied en direction de la gare. Les deux victimes ont été légèrement blessées.

Les agresseurs étaient tous deux habillés en noir avec un jogging et une veste, et portaient des masques et des gants. Une enquête a été ouverte.

(L'essentiel)