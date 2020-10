«La situation des hôpitaux est encore sous contrôle»

«L’essentiel» : Les hôpitaux luxembourgeois sont passés en phase 3. Qu’est-ce que cela veut dire? Jean-Claude Schmit, directeur de la Santé: Que certains examens ou procédures non essentiels sont annulés ou reportés. Cela concerne des actes médicaux non urgents et tous les hôpitaux du pays. Chaque direction d’hôpital décidera, selon sa patientèle, quels actes sont essentiels. On ne refusera évidemment pas quelqu’un qui fait un infarctus. Les hôpitaux et les médecins ont la charge de prévenir les patients des annulations.

Des services vont donc être transformés en unités Covid… S’il y a moins d’activités de routine dans certaines unités, une ou deux par hôpital peuvent être fermées et dédiées à l’activité Covid. Il n’y a pas de critère fixe. Les hôpitaux décident en fonction de leur activité, de leur organisation interne, du nombre de malades à traiter, des pathologies essentielles concernées.

Pourquoi déclencher la phase 3? Par anticipation et pour avoir un tampon de lits disponibles pour gérer au mieux ce qui peut arriver. Actuellement cela devient difficile de réaliser certaines activités de routine, surtout pour une raison de personnel. Beaucoup de patients Covid demandent beaucoup de temps donc on peut moins en soigner d’autres.

Combien de lits supplémentaires faut-il débloquer? Il n’y a pas de chiffre précis. Lors de la première vague, dès le confinement les activités de routine non urgentes avaient été arrêtées. L’arrêt avait été assez brutal et en l’absence d’une activité de base, les hôpitaux étaient au départ plutôt vides. Nous souhaitons éviter cela et agir progressivement au fur et à mesure.

La phase 3 était-elle celle atteinte en mars? Y a-t-il un degré au-delà? C’est le niveau qui avait été atteint. Sachant qu’une grande partie des lits étaient restés vides. On peut imaginer créer des lits supplémentaires hors des bâtiments existants, des espaces de soins mobiles. En mars, des centres avaient été ouverts comme à LuxExpo ou la Rockhal. Ils avaient été utilisés pour la consultation de patients Covid comme celui récemment ouvert au Kirchberg, jamais pour l’hospitalisation. Théoriquement il est toujours possible de la faire. Mais nous disposons de plusieurs milliers de lits. Actuellement on est autour de 150 hospitalisations, nous sommes encore loin d’une saturation.

Où en est-on des quarantaines de personnel soignant? On approche une cinquantaine de personnes pour chacun des quatre hôpitaux aigus (Centre hospitalier de Luxembourg, Hopitaux Robert Schuman, Centre hospitalier Emile Mayrisch, Centre hospitalier du Nord). En général, on récupère les gens après sept jours donc on peut compter sur des retours. Mais nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle inflation des cas. Pas liée aux hôpitaux, mais davantage au cercle familial. Là aussi pour l’heure c’est sous contrôle et on arrive à se débrouiller mais on reste vigilant. Il y a eu des recrutements mais en ce moment nous nous penchons sur la réaffectation en interne de personnel, qui était notamment mobilisé pour des tâches administratives, des enquêtes qualité.

Comment jugez-vous la situation? Nous sommes à ce jour dans une situation qui est tout à fait sous contrôle. Nous avons seize personnes en soins intensifs, contre une quarantaine au mois de mars et à l’époque nous n’étions pas encore débordés. Il reste beaucoup d’options disponibles. Mais cela peut vite basculer. On observe la situation dans nos pays voisins.

(Recueilli par Nicolas Martin)