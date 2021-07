«Pas de lien direct entre crues et urbanisation»

«Les récentes inondations ne sont pas liées à l'urbanisation, ou en tout cas, celle-ci ne les a pas aggravées». Claude Schortgen, de l'Administration de la gestion de l'eau, est formel. Hydrologue au Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), Patrick Matgen argumente: «Le rapport entre les écoulements mesurés dans les rivières et la quantité de pluie a affiché des coefficients très élevés en zones rurales. Cela signifie que l'effet de l'urbanisation à l'échelle du pays a été faible».

Et si, selon le Statec, les surfaces bâties au Grand-Duché sont passées de 6,3% du territoire en 1972 à 14,3% en 2019, «seul un effet local peut être significatif», dit Patrick Matgen. «Les dégâts sont plus importants qu'ils ne l'auraient été il y a un demi-siècle, car les habitations sont toujours plus proches des cours d'eau», ajoute Claude Schortgen.

Insistant sur «l'énorme masse de pluie» qui s'est abattue sur le pays les 14 et 15 juillet (MeteoLux a enregistré des cumuls entre 60 et 100 l/m²), Nathalie Schmit, du ministère de l'Intérieur, explique qu'«un coefficient de scellement du sol est établi pour chaque zone en voie d'urbanisation» et que «l'aménagement de bassins de rétention est obligatoire, afin d'éviter que l'imperméabilisation des sols ne renforce les phénomènes d'inondation».

