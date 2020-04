«Plus un chat dans les pompes à Martelange...»

L'arrêté ministériel publié au Moniteur le vendredi 3 avril a fait l'effet d'une bombe pour tous les Belges qui avaient l'habitude de faire leur plein au Luxembourg. Pour limiter la propagation du coronavirus, des mesures d'urgence ont été rappelées à travers plusieurs articles qui ont particulièrement changé la donne du côté de Martelange, petite ville frontalière séparée du village grand-ducal de Rombach, par la seule route nationale 4 permettant de rejoindre Arlon à Bastogne.

Selon l'article 7 de cet nouvel arrêté ministériel, modifiant celui du 23 mars, «les voyages non essentiels AU DEPART DE la Belgique et VERS la Belgique sont interdits». Une modification qui a poussé, ce mardi, le gouverneur de la province belge de Luxembourg à rappeler que «pour les frontaliers (belges), il n’est désormais plus possible de se rendre au Grand-Duché de Luxembourg ou en France pour y faire son plein ou ses courses».

«Plus rare et moins nécessaire de faire son plein»

Surpris et sous le choc de cette annonce, Jérôme Jamart, directeur d'exploitation chez DPS Rombach-Martelange, nous a contacté ce mercredi pour nous faire part de sa situation. «C'était déjà compliqué depuis le début du confinement», nous a-t-il confirmé, «car plus personne ne se déplaçait, de loin en Belgique, pour venir faire des quantités importantes de course chez nous, mais depuis ce matin, un employé passe désormais toute sa journée au téléphone pour répondre à nos clients. C'était déjà la catastrophe avant, là, il n'y a plus un chat...».

«Aller faire son plein et faire ses courses à l'étranger n'est plus considéré comme essentiel, c'est désormais clair et précis», nous a confirmé dans la foulée Xavier Derenne, secrétaire particulier de Olivier Schmitz, Gouverneur de la province de Luxembourg. «Rappelons également que sauf exceptions, la règle générale, c'est l'interdiction de circuler et il est donc devenu plus rare et moins nécessaire de faire son plein. Pour protéger la population du Covid-19, on essaie de fonctionner en silo pour éviter un maximum les flux de circulation».

«Martelange, probablement un cas unique en Europe»

Une vision des choses loin d'être partagée quand on exploite de nombreuses pompes au Luxembourg le long d'une route belge. «C'est totalement absurde», regrette Jérôme Jamart, «surtout lorsque votre station-service la plus proche de votre domicile se situe de l'autre côté de la frontière» et même à quelques mètres quand on habite dans la commune de Martelange. «Certaines personnes sont désormais obligées de faire de détours très importants pour faire le plein», déplore le directeur d'exploitation chez DPS Rombach-Martelange «C'est totalement surréaliste, alors qu'il y a peu, la police belge ou les services de la douane faisaient encore le plein chez nous. On ne compte pas en rester là, nos avocats belges et luxembourgeois se penchent sur ce problème que l'on considère, de notre côté, comme une mauvaise interprétation de la loi».

Du côté du gouverneur de la province belge de Luxembourg, «on compatit et on a bien conscience de la singularité de Martelange, cas probablement unique en Europe (de par sa position à cheval sur deux pays)», reconnaît Xavier Derenne, «mais dans un souci de cohérence au niveau fédéral, c'est très compliqué de mettre en place plusieurs exceptions. Globalement, on ne pouvait malheureusement pas échapper à des cas particuliers compliqués comme celui-là. Dans les faits, la police belge ne va pas veiller devant chaque station de Martelange, mais selon l'application stricte de la loi, les Belges ne peuvent plus s'arrêter le long de la route Nationale 4 pour faire le plein».

(fl/L'essentiel)