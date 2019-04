Les températures vont être divisées par deux

On le sait, dans nos contrées, il faut profiter de chaque instant lorsque la météo est clémente... mais ne surtout pas s'y habituer! Après un week-end printanier et un début de semaine où le mercure atteint 18 degrés lundi et mardi, tout va (encore) se dégrader dès mercredi.

Selon MeteoLux, «la journée sera très nuageuse avec fréquemment des périodes de pluie». Et les températures vont chuter pour atteindre de 8 à 10 degrés au maximum. Le matin, on retrouvera même des températures proches de zéro, voire négatives jeudi et vendredi. Et cela devrait durer jusqu'au week-end prochain, au moins.

(nc/L'essentiel)