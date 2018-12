Polémique sur une question jugée homophobe

Pour la seconde fois en une semaine, les questions parlementaires écrites du député de l’ADR Fernand Kartheiser ont été fustigées par les ministres. Il s’en était d’abord pris au Comité de liaison pour les étrangers, le CLAE. Et la ministre de l’Intégration, Corinne Cahen, lui avait rappelé certaines règles du vivre ensemble.

Il s'est ensuite attaqué à une pièce de théâtre pour les enfants, «Ein Känguru wie du», que les élèves du cycle 4.2. sont allés voir dans le cadre de leur cursus scolaire. Écrite comme une ode à la diversité par l’auteur allemand Ulrich Hub, la pièce traite effectivement de l’homosexualité en mettant en scène un tigre et une panthère, confrontés à l’homosexualité de leur dresseur. Effrayés, ils fuient avant de tomber sur Django, le kangourou le plus cool qu’ils aient jamais rencontré. Mais lui aussi est gay.

Dans sa réponse aux questions du député «jugées homophobes», Claude Meisch souligne avec fermeté que l’école «éduque aux valeurs éthiques fondées sur la Déclaration universelle des droits de l’homme» en insistant sur le fait que cette pièce combat les «préjugés, les clichés, l’intolérance et l’exclusion». Le ministre a aussi rappelé que l’idéologie de l’exclusion a mené l’humanité aux pires atrocités pendant la Seconde Guerre mondiale.

????“All Mënsche gi fräi gebuer, mat gläicher Dignitéit a mat deene selwechte Rechter”

A well all Mënsche gläich sinn, sinn och all Famillje gläich. Et ka weder eng natierlech nach eng onnatierlech Famill ginn. Et gëtt just Familljen. pic.twitter.com/dx028Ox7EQ