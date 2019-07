C'est la mi-​​temps du programme d'été en Ville

Tom Bellion, le directeur du Luxembourg City Tourist Office, dresse un bilan satisfait de la première partie de l'été. La fête de la musique a proposé 20 scènes, pour la fête nationale la ville était «envahie de touristes». Et ensuite, le Rock am Knuedler a occupé la place. Conclusion provisoire: cet été est mouvementé. Et ce n'est pas fini.

Raymon Horper, responsable du département des événements au LCTO, énumère ce qu'il reste: le Blues'n'jazz Rallye le 27 juillet, avec 68 concerts dans la ville basse ou encore le Streeta(rt)nimation, les 2 et 3 août, avec environ 100 spectacles et des artistes de 25 pays. Et le MeYouZik, festival des musiques du monde, avec 17 groupes les 14 et 15 août. Puis, avant de reprendre le chemin de l'école ou du travail, ce sera au tour de la Schueberfouer d'entrer en action, du 23 août au 11 septembre.

(MB/L'essentiel)