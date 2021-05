«Acte inadmissible» de la Biélorussie pour Asselborn

Le Luxembourg s'est joint aux condamnations unanimes du monde occidental suite au détournement du vol Ryanair Athènes-Vilnius par les autorités biélorusses afin d'interpeler le journaliste d'opposition de 26 ans, Roman Protassevitch. Le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn a appelé ce lundi l'ambassadeur du Belarus à Bruxelles, accrédité auprès du Luxembourg, Aleksandr Mikhnevich afin d'exprimer «la protestation» du Grand-Duché.

Forcer un avion civil transportant plus de 100 passagers à atterrir est «un acte inadmissible» qui «ne restera pas sans réponse», estime le ministre, dénonçant également «la mise en péril de la sécurité des passagers et de l’équipage». Le Luxembourg partage le position de l'Union européenne et considère cet incident comme «une nouvelle tentative flagrante des autorités de la République du Belarus de réduire au silence toutes les voix de l’opposition».

«Il y aura une réponse très forte»

Le Grand-Duché appelle à la libération immédiate du journaliste et de son amie et rappelle «le soutien du Luxembourg à l’aspiration du peuple du Belarus à la liberté et à la démocratie».

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis lundi «une réponse très forte» de l'UE contre le régime d'Alexandre Loukachenko: «Il y aura une réponse très forte, parce que c'est un comportement scandaleux. Loukachenko et son régime doivent comprendre que cela aura de graves conséquences», a affirmé à Bruxelles Mme von der Leyen, évoquant notamment la possibilité de sanctionner le secteur aérien bélarusse.

(L'essentiel)