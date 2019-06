Ils représenteront le Luxembourg au Brésil

« C’est une magnifique journée!» , s'exclame Hubert, un des joueurs d'UKS Bródno. L'équipe venue de Pologne a remporté ce samedi à l'abbaye de Neumünster le tournoi de qualification pour la finale internationale du «Red Bull Neymar Jr's Five». «Un de nos coéquipiers avait déjà participé au Neymar Jr’s Five en Pologne et pour nous autres c’était la première fois ici au Luxembourg», reprend Hubert.

Les sept joueurs de l’équipe jouent ensemble depuis une dizaine d’années et ont choisi de participer au tournoi au Luxembourg parce que le pays est plus petit. Ils étaient persuadés que ça serait plus facile de l'emporter. «Ça n’a pas forcément été plus facile mais nous l’avons fait», note Hubert, qui a disputé 6 matches au total avec ses coéquipiers ce samedi.

Rendez-vous au centre de formation de Neymar

UKS Bródno représentera donc le Luxembourg lors de la finale mondiale qui aura lieu le 13 juillet au Brésil, à l'Instituto Projeto Neymar Jr., le centre de formation de Neymar. «Nous sommes vraiment très chanceux et heureux», confie Hubert, qui est aux anges.

Pour rappel, les règles du «Red Bull Neymar Jr's Five» sont simples. Des équipes avec cinq joueurs sur le terrain s’affrontent. Il n’y a pas de gardien. À chaque fois qu’une équipe prend un but, elle perd un joueur. Quand tous les joueurs d’une équipe sont éliminés, le match est terminé. Les rencontres durent 10 minutes maximum et l’équipe avec le plus de joueurs encore sur le terrain l’emporte.