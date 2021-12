Les cartes bleues ont moins chauffé en 2020

Sans surprise, le Luxembourg est le pays où la consommation par habitant était la plus forte en 2020: si en moyenne un Européen consomme pour 100 euros, le Luxembourgeois, lui, dépense 145 euros selon Eurostat, qui se base sur des chiffres calculés en standard de pouvoir d'achat (SPA), une unité monétaire artificielle qui élimine les différences de niveaux de prix entre les pays.

Le Grand-Duché est suivi par l'Allemagne (124), le Danemark (122), les Pays Bas (117), l'Autriche (116) et la Belgique (114). La France pointe au 9e rang (110), soit le dernier des pays qui consomme un peu plus que la moyenne européenne, puisqu'au 10e et 11e rangs, on retrouve l'Italie et Chypre (96) et la Lituanie (95). C'est en Bulgarie que la consommation est la plus faible (61).

En baisse depuis 2018

Les Bulgares, même s'ils sont derniers de la classe européenne en terme de consommation, ont vu leur situation s'améliorer puisque l'écart avec la moyenne européenne s'est réduit, passant de 57 en 2018 à 61 en 2020 (+4 points). Un bond enregistré dans plusieurs pays tels que la Roumanie (de 74 à 80), la Pologne (de 78 à 83) ou encore la Hongrie (de 65 à 70).

À l'inverse, d'autres pays ont vu leur consommation diminuer par rapport à la moyenne européenne. C'est le cas du Luxembourg qui a perdu 7 points, passant de 152 à 145. Ou encore de l'Espagne (de 92 à 85) et de l'Italie qui était pile dans la moyenne européenne en 2018 (100) et qui est aujourd'hui légèrement en dessous (96).

(mc/L'essentiel)