Luxembourgeoise, elle «fait exister» ses héroïnes

D'immenses ailes aux couleurs translucides, sortant des omoplates grâce à une fixation savamment élaborée, des cheveux bleu métallisé et une jupe s'épanouissant comme une corolle de fleurs: Cynthia, alias RainbowRaven, est prête pour la LuxCon.

Luxembourg Convention

Samedi et dimanche sur Discord. Une expo est à voir à l'Abbaye. luxcon.lu

Lors de la 8e édition du Festival de l'imaginaire, ce week-end, la cosplayeuse luxembourgeoise de 26 ans incarnera Sugar Plum Fairy Mercy, un personnage tiré du jeu vidéo en ligne «Overwatch». «Je suis une gameuse et ce qui me fascine dans le cosplay, c'est de faire exister mes personnages préférés de jeux vidéo dans la vie réelle», commente-t-elle. RainbowRaven ne sera pas dépaysée samedi et dimanche.

«Chaque costume, c'est de nombreux essais»

En raison du Covid, LuxCon se tiendra en grande partie sur Discord, une plateforme de chat bien connue des gamers. Le programme sera streamé depuis l'abbaye de Neumünster et les visiteurs le suivront depuis chez eux. Dans cet espace, ils découvriront des artistes, rencontreront de grands noms invités, joueront, assisteront au concours de cosplay…

«En convention, les visiteurs sont très curieux de notre travail. Mais à l'extérieur, le cosplay est parfois vu comme un loisir peu sérieux». Pourtant, la création d'un costume est une tâche titanesque.

Il a fallu six mois à RainbowRaven, à côté de son emploi de tous les jours, pour créer le costume de Mercy, avec un budget assez raisonnable de 600 euros. «Chaque costume, c'est de nombreux essais pour trouver quelle matière est la plus propice à sculpter telle pièce d'équipement, comment les faire tenir ensemble… C'est le plus amusant», rit la cosplayeuse.

(Séverine Goffin/L'essentiel)