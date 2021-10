Près de 2 000 ordonnances de quarantaine

Entre le 15 et le 24 septembre, 185 enfants scolarisés à l'école fondamentale ont été testés positifs au coronavirus, ont indiqué lundi les ministres de la Santé et de l'Éducation nationale, Paulette Lenert et Claude Meisch, dans une réponse parlementaire à la députée CSV Martine Hansen.

Autour de ces cas positifs, 2 404 cas contacts ont été désignés et 1 843 ordonnances de quarantaine ont été délivrées. La moitié (916) ont reçu une «autorisation de sortie école» du directeur de la santé. C'est-à-dire que les enfants ont pu continuer à aller à l'école en participant notamment à un testing renforcé toutes les 48 heures à l’école, comme le stipulent les nouvelles règles sanitaires.

Port du masque et tests

Les ministres ont rappelé qu'en cas d'un ou deux cas positifs dans la classe, les élèves non vaccinés (ce qui est le cas des moins de 12 ans au Luxembourg) sont mis en quarantaine mais bénéficient d'une dérogation pour aller à l'école à deux conditions: le port du masque obligatoire et une participation à des tests renforcés. La quarantaine est levée avec un test PCR négatif effectué le 6e jour.

À partir du 3e cas positif dans une classe, les élèves sont placés en quarantaine, qui n'est levée qu'une fois un test PCR négatif (effectué au 6e jour) a pu être présenté. À noter que si la majorité de la classe est en quarantaine, un enseignement à distance est mis en place.

