14 infographies pour tout savoir sur le Luxembourg

C'est devenu récurrent depuis 2015, le Luxembourg se dévoile chaque année au travers d'une série de 14 infographies éditées par le Service information et presse du gouvernement luxembourgeois, en collaboration avec l'Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC).

Alors que la toute première mise en page utilisait les 10 lettres du mot «LUXEMBOURG» et les quatre chiffres de «2015», le nouveau «layout» de Human Made se concentre, en 2018, autour du «X» de «LuXembourg - Let's make it happen» et le résultat est plutôt efficace. En 14 pages, vous pouvez désormais tout savoir sur le climat, la population, l'histoire, l'emploi des langues, le marché de l'emploi, la mobilité ou encore la qualité de vie au Grand-Duché.

En un rapide coup d’œil, vous apprenez notamment que le Luxembourg compte 590 700 habitants (dont 47,7% d'étrangers) et que le point culminant du pays se situe à Wilwerdange (560 m). Une page plus loin, les quatre villes les plus peuplées sont illustrées avec des monuments reconnaissables par le grand public. Luxembourg (114 300 habitants), devançant, dans l'ordre, Esch-sur-Alzette (34 400), Differdange (25 400) et Dudelange (20 500). Tout cela n'est qu'un bref aperçu, de plus amples informations sont à télécharger au format pdf.



(L'essentiel)