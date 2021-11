L’ex-​​petit ami d'Ana Lopes se dit toujours «innocent»

L’affaire avait suscité l’émoi et l’effroi. En janvier 2017, le corps d’Ana Lopes, jeune fille originaire de Bonnevoie, était retrouvé dans sa voiture calcinée aux abords de Roussy-le-Village, en France. Jugé en janvier dernier pour meurtre avec préméditation, son ex-petit ami Marco B. avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.

Ce mardi s’ouvrait son procès en appel, et la présidente a rapidement mis l’accusé face à sa charge: «Expliquez-nous pourquoi vous faites appel». «Parce que je suis innocent et victime du système qui a fait que je me retrouve ici», a répondu l’homme de 33 ans, lunettes sur le nez, au propos assumé. Ses explications ont semblé moins convaincantes pour la présidente, qui a listé les éléments à charge. Parmi eux, des déplacements en voiture inhabituels, le bornage de son téléphone, mais aussi ses changements de version au cours de l’enquête ou encore le ruban adhésif retrouvé sur les lieux du crime, qui porte des traces de son ADN.

«Un nombre considérable d’hypothèses»

«Depuis le début, j’ai des problèmes avec la police», a déploré Marco B., qui estime que les enquêteurs ont avant tout exploré la piste qui mène à sa culpabilité. «Nous ne sommes pas là pour refaire l’instruction», lui a rétorqué la magistrate, qui lui a tout de même donné l’occasion de s’expliquer à plusieurs reprises. Marco B. a tenté de se justifier en fournissant des détails, mais certaines imprécisions et incohérences soulignées par la présidente l’ont finalement amené à laisser la parole à ses conseils.

Ses avocats se sont notamment focalisés sur les expertises scientifiques, et notamment sur les quantités d’ADN retrouvées sur le rouleau de ruban adhésif, qu’ils estiment trop infimes pour affirmer avec certitude qu’elles appartiennent à l’accusé. «Dans cette affaire, il y a un nombre considérable de "si" et d’hypothèses […]. Nous avons l’impression qu’il est coupable parce qu’il n’a pas toujours de réponse, alors qu’il ne fait que se défendre», considèrent les avocats, décidés à plaider l’acquittement. Suite des débats vendredi matin.

(Thomas Holzer/L'essentiel)