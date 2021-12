Des «amalgames inacceptables» avec la Shoah

Comme dans nombreux pays, certains opposants à la vaccination et aux mesures gouvernementales ont arboré samedi l'étoile jaune et brandi des slogans assimilant la politique du gouvernement à la politique du régime nazi. «Des amalgames inacceptables», a indiqué lundi la Fondation pour la mémoire de la Shoah dans un communiqué. «Le recours à ces symboles participe délibérément de la banalisation de la Shoah et un tel dévoiement du passé conduit à une distorsion de l’Histoire».

La fondation rappelle «que le régime nazi a utilisé l’étoile juive à des fins de persécution raciale, qui avait pour but d’exterminer tout un peuple». Et d'ajouter que «les hommes, femmes et enfants qui étaient forcés de porter cet insigne furent visés non pas pour ce qu’ils ont fait ou refusé de faire, pour ce qu’ils ont dit ou n’ont pas dit, mais pour ce qu’ils étaient aux yeux de leurs bourreaux».

Avant d'appeler «chacun et chacune à s’opposer avec fermeté à ces dérapages intolérables» et de demander «aux autorités publiques de tout mettre en œuvre pour mettre fin à ces agissements». «L’Histoire a montré que les tragédies commencent par des mots et se terminent par des actes»

(mc/L'essentiel)