Des centres de vaccination vont bientôt fermer

Depuis leur ouverture le 28 décembre 2020, les centres de vaccination ont permis l'injection de 625 257 doses de vaccin anti-Covid, sur les 665 316 qui ont été administrées jusqu'à maintenant. Selon les données du ministère de la Santé, plus de 77% des personnes âgées de plus de 50 ans sont complètement vaccinées et plus de la moitié des 18-49 ans.

Alors que la vaccination se concentre désormais sur les frontaliers et les plus jeunes, il a été décidé de fermer progressivement les centres de vaccination. Ceux de Mondorf, Luxexpo The Box et Ettelbruck fermeront leurs portes le samedi 14 août, indique le ministère de la Santé à L'essentiel. Celui installé dans le hangar de Luxembourg Air Rescue, ce sera le samedi 21 août. La date de fermeture de ceux du Limpertsberg et Esch-sur-Alzette n'a pas encore été arrêtée. Elle dépend «du nombre d'inscriptions sur les listes d'attente», précise le ministère.

Les personnes majeures ont la possibilité, sous certaines conditions, de s'inscrire en ligne sur une des listes d'attente pour recevoir le vaccin Johnson&Johnson, AstraZeneca ou un vaccin à ARN messager (Pfizer ou Moderna). Avec la fermeture des centres, les médecins de famille prendront le relais. Cela à compter de la semaine du 2 août. À l'heure actuelle, près de 180 médecins ont indiqué être disposés à vacciner leurs patients.

(Marion Mellinger/L'essentiel)