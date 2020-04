Au 1er janvier, le pays comptait 626 108 habitants

D'après des chiffres compilés par le Statec et publiés ce mercredi, la population du Luxembourg a augmenté de 12 214 personnes au cours de l'année 2019. Ce qui fait que le Grand-Duché comptait, au 1er janvier 2020, 626 108 habitants, dont 52,6% de Luxembourgeois et 47,4% d'étrangers, une proportion stable par rapport à 2018. L'espérance de vie des hommes est de 80 ans tout rond, celle des femmes de 84,5 ans.

Le nombre de divorces explose



Le juge aux affaires familiales a été institué à la mi 2018. Depuis, le nombre de divorces explose avec une augmentation de 54,9% en 2019 par rapport à l'année d'avant (1 906 contre 1 230). Le nombre de mariages a lui progressé de 13%, passant de 1 896 en 2018 à 2 143 l'an dernier. Parmi ces unions, 35 ont été célébrées entre deux hommes, 24 entre deux femmes.

D'ailleurs, l'accroissement de la population est surtout lié au solde migratoire de 11 075 personnes, puisque 26 668 personnes sont arrivées dans le pays l'an dernier, alors que 15 593 en sont parties. Le solde naturel est bien plus faible, avec 6 230 naissances, contre 6 274 en 2018, pour 4 283 décès (-0,8%), dont 3 256 Luxembourgeois et 1 027 résidents étrangers. Le nombre de naissance baisse surtout chez étrangers (-2,4%) alors que le nombre de bébés luxembourgeois augmente de 1%.

Les Luxembourgeois plus âgés

Quant aux étrangers résidents, il s'agit majoritairement de Portugais, qui représentent 15,2% de la population, devant les Français (7,6%), les Italiens (3,7%), les Belges (3,2%) et les Allemands (2,1%). Le reste de l'UE (Royaume-Uni compris, les chiffres datent d'avant le Brexit) fournit 7,9% de la population du Grand-Duché, le reste du monde 5,6% et le reste de l'Europe 2,1%. Mais le nombre de Français grandit le plus vite, avec 1 637 ressortissants hexagonaux de plus sur 2019, et 1 020 Italiens, 982 Portugais, 442 Belges et 258 Allemands. Le nombre de Luxembourgeois a lui baissé de 1 067 personnes.

Le Statec indique que les étrangers sont d'ailleurs plus jeunes que les Luxembourgeois. La moyenne d'âge générale du pays est de 40,3 ans pour les femmes et 38,8 ans pour les hommes. Les Luxembourgeoises ont en moyenne 42,6 ans, les étrangères 37,6 ans. Les Luxembourgeois ont eux 40,1 ans, les étrangers 37,4 ans. En outre, les Luxembourgeois sont majoritaires parmi les plus de 55 ans quand les étrangers sont plus nombreux sur la tranche d'âge 30-54 ans. Les étrangers ne représentent que 29,1% des plus de 65 ans et 18,1% des plus de 90 ans.

(jw/L'essentiel)