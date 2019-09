Attention à la fausse monnaie au Luxembourg

Des faux billets en euros sont en circulation au Luxembourg, a indiqué la police à L'essentiel, confirmant une information du Wort. Les billets, qui sont utilisés pour produire de films, sont de la fausse monnaie.

Ces billets sont à vendre en ligne, ce qui est légal. Mais vous ne pouvez pas les utiliser pour faire vos achats. En revanche, ils sont facile à repérer puisqu'ils portent la mention «Movie money» dans le coin gauche à la place de la signature du président de la Banque centrale européenne Mario Draghi, et sous le drapeau de l'Union européenne. La Banque centrale du Luxembourg a signalé cette année 15 cas d'utilisation de ces faux billets. Dans une marge, figure aussi la phrase: «This is not legal. It's to be used for motion props» («Ce billet n'a pas cours légal. Son utilisation est réservée au cinéma»).

Dans toute l'Europe

Le phénomène inquiète partout en Europe, avec, rapporte la police française, la mise en circulation depuis le printemps de «milliers de faux billets», essentiellement de 20 et 50 euros, utilisés comme accessoires dans les films. «C'est apparu en Europe vers avril. Ça a commencé par quelques exemplaires, maintenant on en a plusieurs milliers», a expliqué vendredi à l'AFP, le commandant divisionnaire Alain Bateau, adjoint au chef de l'Office central pour la répression du faux-monnayage (OCRFM).

La France est le premier pays de la zone euro touché par ce phénomène, avec 42% de la «movie money» qui circule en Europe, selon l'officier de police. «Écoulés essentiellement dans les petits commerces ou les fast-foods», ces nouveaux billets s'achètent en ligne «sur des sites chinois comme Aliexpress» pour un prix dérisoire, «moins de 10 euros les 100 exemplaires». En France, une centaine d'enquêtes ont été ouvertes.

(L'essentiel)