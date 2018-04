Le fuyard a été inculpé d'homicide involontaire

Le conducteur arrêté samedi, quelques heures après la mort d'un agent de police lors d'une course-poursuite sur la N7 dans le nord du pays, a été inculpé dimanche d'homicide involontaire et de coups et blessures involontaires, a indiqué dimanche soir le parquet de Diekirch, en charge du dossier.

L'homme, un chef d'entreprise âgé de 37 ans et vivant dans la nord du Luxembourg, a été entendu ce dimanche en fin d'après-midi par le juge d'instruction de Diekirch. Il «a avoué avoir pris la fuite avec son véhicule, étant conscient d'avoir abusé de boissons alcoolisées».

«Par son refus de se soumettre au contrôle de police et par sa fuite, l'homme a été à l'origine de la course-poursuite avec deux voitures de police ayant entraîné le décès d'un des agents, les 4 autres policiers ayant été plus ou moins grièvement blessés», indique le parquet de Diekirch.

«L’excès de consommation d'alcool du chauffeur étant établi, le parquet entend souligner que la circulation en état alcoolisé ou en excès de vitesse est constitutif d’une infraction grave sévèrement réprimée par la loi», ajoute la justice luxembourgeoise. Le conducteur risque ainsi, son ébriété ayant entraîné un accident mortel, jusqu'à 5 ans de prison, une amende et un retrait de permis de conduire de 15 ans.

L'individu a été placé en détention préventive et l'instruction judiciaire se poursuit. Une enquête de l'Inspection générale de la police est également en cours.

Meng Gedanken sinn haut bei der Famill, de Kollegen a Frënn vun deem Polizist, deen säi Liewen am Déngscht huet misste loossen a bei senger Kollegin, déi uerg blesséiert gouf. Ech wnsche vill Courage a gutt Besserung. XB pic.twitter.com/9XzfbSupNL

D'Police ass an Trauer. Mäin häerzlechst Bäileed fir d'Famill an d'Frënn vum Polizist deen am Déngscht em d'Liewe koum. Eis Gedanke sinn och bei senge blesséierte Kollegen deene mer eng gutt Besserung wënschen.