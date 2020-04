Deux policiers ont aidé un écolier en allemand

Publiée le mardi 28 avril à 18h04 sur le réseau social Facebook, une photo est très rapidement devenue virale au Luxembourg et dans les régions limitrophes. Sur ce cliché posté par Meli Morges, on distingue un jeune garçon, masqué, crayon à la main, assis sur la marche d'un trottoir, le long d'une rue, à Remich.

Rien d'exceptionnel jusque-là, sauf que ce jeune garçon est entouré de deux policiers masqués. Période de confinement oblige en raison de l'épidémie de Covid-19. Le premier policier à l'avant-plan le regarde de haut et le second est assis à ses côtés. Mais pour quelle bonne raison?

La magie a opéré pendant 40 minutes

Nous avons contacté la maman d'Alexan, 9 ans, ce mercredi 29 avril, à 14h30, et elle nous a tout expliqué en français. «Je suis originaire du Portugal et je ne me débrouille pas encore très bien en allemand», nous a confié Meli Morges, femme de ménage résidente à Remich, dans le sud-est du Grand-Duché. «Mon fils avait quelques difficultés avec ses devoirs en allemand et mon voisin n'était malheureusement pas là pour l'aider».

C'est à ce moment-là qu'Alexan, petit dernier d'une fratrie de quatre enfants, a vu une voiture de police passer devant chez lui et il a demandé à sa maman s'il pouvait tenter de les arrêter. Et la magie a opéré. Deux policiers se sont arrêtés et ils ont pris 30 à 40 minutes pour l'aider à faire ses devoirs. «C'est la première fois de ma vie que je vois ça et c'est génial», s'est félicitée Meli Morges. «C'était très utile pour mon fils et je les en remercie. Depuis mardi soir, mon fils n'arrête pas d'en parler à toute la famille». Une petite famille qui a vécu cet incroyable moment comme un véritable rayon de soleil lors d'une période de confinement qui semble de plus en plus longue au bout de la 7e semaine.

(L'essentiel)