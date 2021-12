Gros rush de colis avant la tournée du père Noël

Bientôt les cadeaux seront sous le sapin. Et les livreurs et employés de centres de tri et de distribution auront bien mérité les leurs. Car depuis fin novembre, c’est la course. Chez POST Luxembourg, plus de 1,1 million de colis ont été traités entre début novembre et la seconde quinzaine de décembre, marquée par la Saint-Nicolas. Chaque année, 20 à 30% de colis en plus sont traités au 4e trimestre. Mais la pandémie accentue le phénomène.

En 2020, l’entreprise a connu un pic de 42 000 colis en une journée, cette année, 44 000. Chez DHL Express Luxembourg, comme chez POST, le Black Friday a lancé le rush. La société s’est préparée. «Les effectifs ont été renforcés, des véhicules loués et des tournées rajoutées», assure Michel Lamballais. Le Covid a accéléré la digitalisation, avec des procédures sans contact. Pour anticiper, le secteur a des outils précieux.

«Livrés à 98% le jour suivant»

«Les plateformes en ligne et partenaires postaux internationaux donnent des prévisions à court et moyen terme très précises», précise POST. Le flux pourrait-il causer des retards? «Une fois les colis arrivés dans notre centre de distribution, ils sont livrés à 98% le jour suivant», rassure POST. Selon l’institut luxembourgeois de régulation, chaque résident a reçu en 2020 plus de 19 colis en moyenne.

Le chiffre d’affaires des services postaux, rien que pour les colis, a atteint 70,61 millions d’euros en 2020.

(L'essentiel/Nicolas Martin)