Que cache la décharge industrielle?

Depuis quelques jours, le crassier d'ArcelorMittal à Differdange suscite l'inquiétude et la ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg (Déi Gréng) a été priée de venir s'expliquer face aux députés. Du côté du géant de l'acier, on joue l'appaisement. «En tant qu'entreprise industrielle engagée, on est sensible aux inquiétudes autour de cette décharge industrielle», confie Roland Bastian, head of country ArcelorMittal Luxembourg, lors d'une conférence de presse sur les activités 2019 de l'aciériste. «Il n'y a aucun co-produit à risque traité ou déposé sur cette décharge».

Celle-ci trouve son origine dans un changement de méthodes intervenu au début des années 2000. «Historiquement, chaque usine avait sa décharge pour traiter et revaloriser les déchets. Cette approche a été abandonnée avec la création d'Agora (NDLR: le développeur de l'ancien site industriel de Belval). Depuis, le traitement ne se fait plus qu'à Differdange. Chaque production est accompagnée de co-produits bien connus, classés selon différents critères d'un catalogue européen des déchets». Si dans le catalogue certains produits sont classés à risque, aucun n'est présent sur le site de Differdange, assure Roland Bastian.

«Les déchets à risque ne restent pas au Luxembourg»

«On est engagés pour réduire les co-produits des déchets et être conformes aux législations», assure-t-il. «Ces législations ont été en évolution continuelle et on doit s’adapter». Derrière l'usine ArcelorMittal de Differdange, on trouve donc une décharge historique utilisée pour déposer les terres d'excavation et d'assainissement d'anciens sites sidérurgiques. «Elle est encore utilisée selon les autorisations en vigueur en toute transparence. Il est prévu d'arrêter fin 2021, pour la confiner et ensuite la végétaliser», détaille Roland Bastian.

L'organisation de la décharge

Le dépôt provisoire sert à amener les produits issus de productions actuelles, qui ne sont «pas à risque et ne posent pas de problème au niveau de l'environnement. On sépare les parties métalliques qui sont réinjectées dans le cycle de fonctionnement. Le reste va dans la décharge historique pour la stabiliser». Quant à la décharge inerte, «elle n'est pas exploitée par ArcelorMittal. Ce sont des déchets inertes qui viennent de chantier d'excavation d'entreprises luxembourgeoises».

«On procède en toute régularité et transparence à l'évacuation des matières qui ne présentent pas de risques», résume Roland Bastian. «Les déchets qui sont à risques sont eux évacués par des prestataires agréés et ne restent pas au Luxembourg». Enfin, «on travaille pour réduire les co-produits et on dialogue avec les administrations». Des demandes d'autorisation d'exploitation sont d'ailleurs en cours de traitement pour le dépôt provisoire. Et pour la partie recyclage, les autorisations ont déjà été attribuées.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)