«Nous ne sommes pas des antivax à censurer»

C'est devenu un rendez-vous incontournable le vendredi pour les opposants aux mesures sanitaires au Luxembourg. En moyenne, 3 000 personnes ont participé ces dernières semaines à la «marche blanche silencieuse» qui s'élance de la Philharmonie, au Kirchberg, pour rejoindre la place Guillaume II. Ce vendredi 12 novembre, l'événement était de retour dès 19h, pour la cinquième fois. Une marche censée dénoncer «une politique incohérente et absurde» dans sa gestion du Covid et qui tombe au moment même où la situation sur le front de la pandémie au Luxembourg est redevenue «inquiétante».

Alors que de nombreux citoyens, opposés notamment au CovidCheck et à la vaccination, sont réunis dans la foule, L'essentiel a cherché à en savoir plus sur le mouvement et sa légitimité quand d'autres, comme le Dr Jean Reuter du CHL, s'alarment de la hausse importante du nombre de cas. «Actuellement, nous avons décidé de ne plus donner d'interviews», ont répondu les organisateurs de la marche blanche, estimant que «les médias poursuivent un seul but: discréditer et diffamer ce mouvement citoyen».

«Nos libertés ont été et sont bafouées»

Néanmoins, dans un communiqué unique publié en milieu de semaine, ces mêmes organisateurs avaient évoqué leur «souffrance» face à la «ségrégation sanitaire en cours». Si la pandémie a fait six nouveaux décès en moins d'une semaine, dont un annoncé ce vendredi, eux parlent de crise sanitaire «prétexte» pour mettre en place d'autres dispositifs liberticides: «La vaccination a servi de prétexte à la mise en place d'un outil de contrôle permanent (type QR code) pour servir d'autres intérêts non éthiques et non médicaux, dont certains étaient prévus déjà bien avant la «pandémie».

La marche blanche se veut silencieuse et pacifique, mais la colère de ces centaines de citoyens est bien réelle. «Nos droits fondamentaux, nos libertés ont été et sont bafoués, sans qu’un recours effectif à la Justice ne soit considéré», écrivent-ils dans le communiqué. «Des personnes d'horizons divers» qui ne sont «ni des complotistes à ridiculiser, ni des antivax à censurer, ni des pestiférés à stigmatiser...»

La liste de leurs arguments est longue, notamment au sujet de la vaccination. «Ceux-ci ne disposent pas d’une information loyale et complète conforme aux données acquises de la science, pour donner un consentement libre et éclairé à une vaccination dont les essais cliniques finiront dans plus d’une année». La marche blanche silencieuse a aussi pour vocation à «faire barrage à la division de la société en recréant du lien social». Un élan qui, encore une fois, se confronte à la réalité des derniers jours, le gouvernement pourrait en effet activer de nouveaux leviers et de nouvelles mesures face à l'aggravation de la situation sanitaire dans le pays.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)