Le «Kachkéis» menacé par des régions françaises?

C'est une des spécialités culinaires du Grand-Duché et c'est probablement un des fromages les plus difficiles à appréhender, car il ne ressemble décidément à aucun autre. Le fameux «Kachkéis» est également connu dans les régions françaises de Lorraine et de Franche-Comté, sous le terme improbable de «cancoillotte».

Les producteurs luxembourgeois de cancoillotte seront-ils prochainement interdits d’utiliser ce terme pour commercialiser le «Kachkeis»? La menace existe, semble-t-il, depuis que l’Association de promotion de la cancoillotte, fondée par des producteurs haut-saônois en 2013, serait en passe d’obtenir de la Commission européenne une indication géographique protégée (IGP).

Cette IGP exclurait le Grand-Duché et même la Lorraine, car elle concernerait alors une zone comprenant les départements français de «la Haute Saône, le Doubs, le Jura, le Territoire de Belfort et quelques communes des Vosges, de l’Ain, de la Côte d’or, de la Haute Marne et de la Saône et Loire».

Interrogé sur la question, le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural se veut rassurant, même s'il se montre assez surpris d'une telle démarche. «Mes services, vérifient, de manière régulière», précise Romain Schneider, «la présence d’éventuels nouveaux enregistrements pouvant porter atteinte aux intérêts nationaux. Si tel était le cas, les autorités déclencheraient les démarches nécessaires et appropriées».

Et d'ajouter: «Si les instructions de la part de la Commission européenne décèlent un conflit entre la cancoillotte française et la cancoillotte luxembourgeoise», avance-t-il, «ce constat aurait comme conséquence le refus du dossier par la Commission européenne ou la demande d’y apporter des modifications. Aussi, la dénomination «Cancoillotte» serait, d’après mon jugement, plutôt à être considérée comme dénomination à caractère générique».

